Экс-главком ВСУ Залужный предрек прорыв украинского фронта после 2027 года

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол республики в Великобритании Валерий Залужный предрек прорыв украинского фронта после 2027 года. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, это может произойти, когда ВС России накопят достаточное количество ресурсов.

Ранее сообщалось, что Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море. По информации Der Spiegel, это было частью операции по подрыву «Северных потоков» в 2022 году. Операцию он, как отмечается, не согласовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина заключается в недоверии к нему и его близкому окружению.