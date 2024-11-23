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16:47, 23 ноября 2024Бывший СССР

Экс-главком ВСУ предрек прорыв фронта российскими войсками

Экс-главком ВСУ Залужный предрек прорыв украинского фронта после 2027 года
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол республики в Великобритании Валерий Залужный предрек прорыв украинского фронта после 2027 года. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, это может произойти, когда ВС России накопят достаточное количество ресурсов.

Ранее сообщалось, что Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море. По информации Der Spiegel, это было частью операции по подрыву «Северных потоков» в 2022 году. Операцию он, как отмечается, не согласовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина заключается в недоверии к нему и его близкому окружению.

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