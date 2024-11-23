Стариков: ВСУ должны отступить на Кураховском направлении в течение 3-5 дней

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны отступить с позиций на Кураховском направлении в течение 3-5 дней. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

Стариков отметил, что пока военнослужщие находятся в оперативном окружении, но могут попасть в реальное окружение, если не отойдут оттуда в ближайшее время. Кроме того, с этих территорий придется вывести тяжелую боевую технику и материально-техническое обеспечение, добавил он.

Ранее Стариков рассказал, что на Украине насильно мобилизованные в ВСУ граждане отказываются идти на передовую. Из-за этого бригады украинской армии оказываются укомплектованы только по документам, не выполняя поставленные перед ними боевые задачи.