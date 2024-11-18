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20:31, 18 ноября 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ рассказал о нежелании украинцев идти на передовую

Стариков: насильно мобилизованные бойцы ВСУ отказываются идти на передовую
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине насильно мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждане отказываются идти на передовую. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Мобилизованные пришли с низкими морально-боевыми качествами. (…) Они в принципе отказываются идти выполнять задачи», — сказал он.

По словам Старикова, мобилизованные бойцы не хотят воевать, из-за чего бригады украинской армии оказываются укомплектованы только по документам, не выполняя поставленные перед ними боевые задачи.

Ранее Стариков заявлял, что подразделения ВСУ, покидающие окруженные населенные пункты, обладают очень низким боевым духом. По его словам, он также распространяется и на другие части украинской армии.

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