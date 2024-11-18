Экс-полковник СБУ заявил о низком боевом духе ВСУ из-за отступления

Полковник СБУ в отставке Стариков заявил о низком боевом духе ВСУ

Из-за стремительного отступления части украинской армии, покидающие окруженные населенные пункты, обладают очень низким боевым духом. О моральном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказался полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«Части, которые выходят, у них боевой и моральный дух очень низкий», — заявил экс-военный.

Он отметил, что упадок боевого духа отступающих частей распространяется и на остальные соединения ВСУ.

Ранее на Украине заявили о риске обрушения фронта. По информации украинской прессы, в оборонном комитете Верховной рады считают, что в условиях нехватки личного состава и снарядов ВСУ не могут продолжительное время стоять в обороне.