«УП»: в оборонном комитете Рады заявили о риске обрушения фронта для ВСУ

Фронт для Вооруженных сил Украины (ВСУ) может обрушиться. О таком риске пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источник в оборонном комитете Верховной Рады.

Собеседник издания с высоким уровнем осведомленности об общей обстановке на фронте заявил, что ВСУ в условиях нехватки личного состава и снарядов не могут продолжительное время просто стоять в обороне. По его словам, в результате эта оборона посыпется, как это происходит в Донецкой народной республике (ДНР).

Источник в оборонном комитете также призвал ВСУ рисковать и попытаться перехватить инициативу на поле боя.

Ранее замкомандующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ полковник Сергей Мусиенко заявил, что в украинских войсках фиксируется серьезная нехватка боеприпасов. По его оценке, Киев ни разу не получал достаточное количество артиллерийских снарядов. Он подчеркнул, что ухудшение ситуации для ВСУ на ряде участков фронта связано именно с недостаточным числом боеприпасов.