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11:36, 18 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на нехватку половины артиллерийских боеприпасов

Мусиенко: ВСУ получают вдвое меньше артиллерийских боеприпасов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается серьезная нехватка артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ полковник Сергей Мусиенко, передает «РБК-Украина».

«Расчетная потребность в артиллерийских боеприпасах, которую имеют Вооруженные силы, исходит из нашей ситуации на фронте и запланированных задач. Это значительное количество — столько нам ни разу не предоставляли. Скажем так: мы получаем вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за разных факторов», — объяснил Мусиенко.

Полковник ВСУ добавил, что ухудшение ситуации для украинских подразделений на ряде участков фронта связано именно с недостаточным количеством снарядов.

Ранее украинский пленный боец Максим Мусиец раскрыл проблемы западных боеприпасов. По его словам, поставленные Киеву снаряды из Польши взрываются при стрельбе в дуле и калечат бойцов ВСУ.

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