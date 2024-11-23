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21:00, 23 ноября 2024Бывший СССР

К предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» украинскому химику пришла СБУ

СБУ приходила к предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» химику Репичу
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

К кандидату химических наук, украинскому блогеру Глебу Репичу, который ранее предупреждал об ужасных последствиях удара ракетой «Орешник», приходили представители Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«[После прихода СБУ] он [Глеб Репич] записал блог с извинениями и заявил, что никого не хотел пугать своими прогнозами», — отметили в публикации.

Ранее блогер Репич рассказывал, что для полного уничтожения всех районов Киева было бы достаточно всего пяти новых российских баллистических ракет. В частности, по его мнению, при ударе «Орешника» по центральной киевской улице Крещатик, будут до фундамента снесены не только дома на ней, но и Рыбальский остров, Солменка, Лукьяновка и Печоры.

Из-за невозможности Украины противостоять ракетам «Орешник» бывший спикер украинской энергетической компании «Нафтогаз» Валентин Землянский призывал власти страны начать переговоры с Россией. По его словам, Киеву не стоит ждать следующего шага эскалации конфликта.

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