Экс-спикер «Нафтогаза» призвал Киев начать переговоры из-за «Орешника»

Киев должен начать переговорный процесс из-за невозможности противостоять российским баллистическим ракетам средней дальности «Орешник». Об этом заявил бывший спикер украинской энергетической компании «Нафтогаз» Валентин Землянский, передает РИА Новости.

«Если Украина понимает, что мы не в состоянии противостоять такому виду вооружений, должны включаться партнеры. Не ждать, пока дойдем до ядерного уровня. И выходить на переговорный процесс с участием партнеров», — призвал экс-спикер в эфире ток-шоу «Черный лебедь».

По его словам, после удара новой ракетой складывается ощущение, будто Украину «взяли в заложники», пока Москва, Вашингтон и Лондон выясняют между собой отношения.

Ранее в ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение о нанесении удара ракетой «Орешник» по цели на Украине «правильным и долгожданным». Он подчеркнул, что западные лидеры должны знать о возможности России защитить себя.