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17:24, 23 ноября 2024Бывший СССР

Кадыров рассказал об уничтожении опорников ВСУ в Черниговской области

Кадыров: несколько опорников ВСУ в Черниговской области уничтожены дронами
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области были уничтожены с помощью дронов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В одном из районов лесопосадки нашими БПЛА-разведчиками была обнаружена локация врага, который оборудовал несколько опорных пунктов и, по всей видимости, планировал засесть в этой местности надолго», — написал Кадыров.

По его словам, опорные пункты, после принятия решения привлечь для их уничтожения беспилотную авиацию, были «превращены в бесполезную кучу», как и живая сила украинских подразделений.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Ахмат» захватили тяжелый украинский беспилотник «Мамонт» в Курской области. Военнослужащий с позывным «Диор» рассказал, что впервые столкнулся с «Мамонтом». Конструкцию летательного аппарата он описал как нечто среднее между FPV-дроном и беспилотников «Баба-Яга».

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