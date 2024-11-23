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18:53, 23 ноября 2024Бывший СССР

На Украине отметили неготовность НАТО к войне на истощение с Россией

Бывший главком ВСУ Залужный: НАТО не готова к войне на истощение с Россией
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

На данный момент НАТО не готова к войне на истощение с Россией, поскольку альянс не обладает арсеналом ракет и дронов, сопоставимым с российским. Об этом рассказал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает РИА Новости.

«Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? И тенденция будет идти к увеличению количества», — отметил он все возрастающие возможности российского военно-промышленного комплекса.

По словам Залужного, вооружение НАТО, которое поставляется на Украину и используется самими членами альянса, слишком дорогое, поэтому невозможно производить их большое количество. В случае длительного противостояния с Россией потребуются значительные объемы оружия, уверен украинский военачальник.

Ранее Валерий Залужный допустил прорыв фронта российскими войсками. Вместе с тем он уверен, что подобное развитие событий произойдет не ранее 2027 года.

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