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15:20, 23 ноября 2024Россия

Песков прокомментировал отсутствие информации о разработке «Орешника»

В Кремле прокомментировали, почему не было информации о разработке «Орешника»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие информации о разработке баллистической ракеты «Орешник», передает РИА Новости.

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», — рассказал Песков.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» в Днепропетровске.

Он добавил, что подобное оружие позволит «привести в чувства» элиты Запада и решить многие международные вопросы, а сам удар пришелся на те цеха, где Украина производила БПЛА и реактивные снаряды.

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