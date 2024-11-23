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15:12, 23 ноября 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о реакции на применение «Орешника» на Украине и в мире

Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе «Орешника», а Запад в ступоре
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» в Днепропетровске, а Запад находится «в ступоре» от ее применения. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Место удара окружено СБУ, ничего не показывают, боясь утечки, всю информацию засекретили. Думаю, что все собранные сведения моментально передаются западным спецслужбам, страны которых поставлены в ступор», — рассказал Рогов

Он добавил, что подобное оружие позволит «привести в чувства» элиты Запада и решить многие международные вопросы, а сам удар пришелся на те цеха, где Украина производила БПЛА и реактивные снаряды.

Ранее журналисты британской газеты Daily Mail подсчитали время, которое понадобится российской баллистической ракете «Орешник», чтобы достичь любого европейского города. По подсчетам авторов, ракета, запущенная с ракетного полигона в Астраханской области, сможет долететь за 15-16 минут до Парижа, за 14-15 минут до Брюсселя, за 13-14 минут до Рима и за 11-12 минут до Берлина.

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