Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 23 ноября 2024Мир

Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из экстази садового гнома

BBC: в Нидерландах полиция изъяла садового гнома, сделанного целиком из экстази
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sarah Mae / Unsplash

В Нидерландах полиция изъяла во время обысков садового гнома, сделанного из экстази. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу МВД округа Донгемон.

По данным ведомства, правоохранители осматривали вещи преступников во время задержания. Их привлек гном, который лежал около других наркотиков, хотя место фигурки в саду. Полицейские проверили скульптуру и поняли, что она выполнена из запрещенного синтетического вещества.

Ранее в Перу полицейские в костюмах супергероев Marvel Дэдпула и Росомахи поймали банду наркоторговцев в разгар Хеллоуина. Два агента полиции воспользовались праздником, чтобы под видом празднующих проникнуть в загородный дом в районе Трухильо. Это позволило им зайти в здание и поймать четырех злоумышленников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна причина возможного снятия с должности командующего группировкой войск «Юг»

      В Великобритании признали неспособность противостоять ракете «Орешник»

      В США оценили дальность российского «Орешника»

      Песков прокомментировал отсутствие информации о разработке «Орешника»

      В Великобритании рассказали об угрожающих НАТО планах Трампа по России

      Маск ответил на предложение сына Трампа о покупке телеканала MSNBC

      Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из экстази садового гнома

      Захарова рассказала о русофобской гнили

      В Ленобласти мужчина не выжил после укуса кота

      Политик Шлосберг назвал причину своего задержания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше