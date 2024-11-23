Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из экстази садового гнома

BBC: в Нидерландах полиция изъяла садового гнома, сделанного целиком из экстази

В Нидерландах полиция изъяла во время обысков садового гнома, сделанного из экстази. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу МВД округа Донгемон.

По данным ведомства, правоохранители осматривали вещи преступников во время задержания. Их привлек гном, который лежал около других наркотиков, хотя место фигурки в саду. Полицейские проверили скульптуру и поняли, что она выполнена из запрещенного синтетического вещества.

Ранее в Перу полицейские в костюмах супергероев Marvel Дэдпула и Росомахи поймали банду наркоторговцев в разгар Хеллоуина. Два агента полиции воспользовались праздником, чтобы под видом празднующих проникнуть в загородный дом в районе Трухильо. Это позволило им зайти в здание и поймать четырех злоумышленников.

