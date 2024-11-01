«Дэдпул» и «Росомаха» поймали банду наркоторговцев в Перу

Полицейские в костюмах Дэдпула и Росомахи поймали банду наркоторговцев в Перу

В Перу полицейские в костюмах супергероев Marvel Дэдпула и Росомахи поймали банду наркоторговцев в разгар Хеллоуина. Об этом сообщает RPP.

В частности, два агента полиции воспользовались праздником, чтобы под видом празднующих проникнуть в загородный дом в районе Трухильо. Это позволило им проникнуть в здание и поймать четырех злоумышленников.

«По этому случаю (...) они нарядились персонажами фильма Росомахой и Дэдпулом. При этих обстоятельствах они узнали о преступной деятельности банды "Ведьмы Аламеды", которая занимается распространена всех видов наркотиков», — приводит издание слова полковника полиции Карлоса Лопеса.

5 августа вышедший в прокат фильм «Дэдпул и Росомаха» с момента релиза собрал 395 миллионов долларов в кинотеатрах Северной Америки и рекордные 824 миллиона по всему миру. Таким образом, супергеройский хит киностудии Marvel стал самой кассовой картиной в категории R (этому рейтингу соответствует возрастное ограничение 18+) в истории.