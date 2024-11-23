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10:20, 23 ноября 2024Мир

В Европе высказались о позиции Трампа по Украине

Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины из-за Китая
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Будущий президент США Дональд Трамп не допустит краха нынешнего режима Киева из-за Китая, Ирана и КНДР. Об этом новый глава Евросовета Антониу Кошта, который вступит в должность 1 декабря, сообщил в интервью Financial Times.

«Одно дело, когда [Трамп] смотрит и видит Европу против России. Совсем другое, когда он смотрит и видит северокорейских солдат в России, а главными помощниками России являются Китай и Иран. Я думаю, он не может не понимать, что это нечто большее, чем [противостояние] Европы и России», — высказался он о позиции Трампа.

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Кошту добавил, что ему любопытно, как Трамп планирует выполнить предвыборное обещание и закончить конфликт на Украине «парой звонков за 24 часа». Глава Евросовета подчеркнул, что он тоже хотел бы завершения боев, но «справедливым образом».

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность назначения экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального представителя по конфликту на Украине.

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