В Европе высказались о позиции Трампа по Украине

Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины из-за Китая

Будущий президент США Дональд Трамп не допустит краха нынешнего режима Киева из-за Китая, Ирана и КНДР. Об этом новый глава Евросовета Антониу Кошта, который вступит в должность 1 декабря, сообщил в интервью Financial Times.

«Одно дело, когда [Трамп] смотрит и видит Европу против России. Совсем другое, когда он смотрит и видит северокорейских солдат в России, а главными помощниками России являются Китай и Иран. Я думаю, он не может не понимать, что это нечто большее, чем [противостояние] Европы и России», — высказался он о позиции Трампа.

Кошту добавил, что ему любопытно, как Трамп планирует выполнить предвыборное обещание и закончить конфликт на Украине «парой звонков за 24 часа». Глава Евросовета подчеркнул, что он тоже хотел бы завершения боев, но «справедливым образом».

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность назначения экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального представителя по конфликту на Украине.