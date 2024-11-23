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13:55, 23 ноября 2024Мир

В Германии вынесли приговор украинцу за изнасилование беременной

В Германии суд вынес приговор украинцу, напавшему на беременную
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Германии суд приговорил к семи годам и девяти месяцам лишения свободы 26-летнего повара из Харькова, изнасиловавшего 26-летнюю беременную соотечественницу. Об этом сообщает Telegram-канал Bild на русском (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

По его данным, осужденный переехал в Германию после начала специальной военной операции и поселился у земляков в берлинском районе Хеллерсдорф. В сентябре 2023 года он напал на соседку по квартире. Она была на девятом месяце беременности. Украинец вытащил ее из кровати, приставил нож к шее и душил до потери сознания. Когда потерпевшая пришла в себя, он ее изнасиловал.

Отмечается, что малыш родился здоровым спустя несколько дней. Украинка переехала с ним в Польшу.

Берлинский суд признал мужчину виновным в особо тяжком изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений.

Ранее Ордынский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина Германии, который расправился с российской пенсионеркой 27 лет назад.

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