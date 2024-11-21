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12:03, 21 ноября 2024Силовые структуры

В России осудили гражданина Германии за расправу над пенсионеркой 27 лет назад

Суд в Сибири дал 12 лет гражданину Германии за убийство пенсионерки 27 лет назад
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ордынский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина Германии, который расправился с российской пенсионеркой 27 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, в октябре 1997 года мужчина незаконно проник в частный дом в селе Быструха, чтобы похитить оттуда имущество. Когда его заметила пожилая хозяйка, злоумышленник набросился на нее и удушил. Затем жилище пенсионерки загорелось, а сам мужчина покинул место преступления и уехал в Германию, где получил местное гражданство.

В августе 2023 года он оформил миграционную карту и вернулся в Россию — тут его и задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд признал гражданина Германии виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее в Екатеринбурге следователи раскрыли дело о расправе над двумя девочками-подростками, совершенной 30 лет назад.

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