24 ноября в России отмечают День матери, а также День работника свеклосахарной отрасли. В мире на эту дату приходятся День моржа, Международный день Библии и День эволюции. Православные сегодня вспоминают Федора Студита. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 24 ноября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День матери
В России День матери отмечают в последнее воскресенье осени.
Впервые с попыткой утвердить это торжество выступила учительница русского языка и литературы в бакинской школе Эльмира Гусейнова. В 1988 году вместе с учениками она провела концерт на тему «Матери в русской литературе». Мероприятие широко осветили в местных газетах, так что и другие советские школы подхватили инициативу. Через 10 лет праздник закрепили в календаре на официальном уровне.
День работника свеклосахарной отрасли
Праздник приурочен к годовщине запуска первого российского свеклосахарного завода — в ноябре 1802 года в селе Алябьево Тульской губернии произвели первые 300 пудов свекловичного сахара.
В настоящее время в России сахарную свеклу перерабатывают около 70 предприятий. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают более 200 тысяч специалистов, задействованных в отрасли.
Праздники в мире
Международный день Библии
Праздник был провозглашен в 1940 году, когда нью-йоркские бизнесмены учредили Библейскую ассоциацию. В условиях распространения фашизма и разгорающейся Второй мировой войны у людей возросла потребность в духовной поддержке. Так и появился праздник, а с 2014 года его официально отмечают в последнее воскресенье ноября.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 ноября
- День моржа;
- День эволюции;
- Всероссийский день органа.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти преподобного Феодора Студита
Святой родился в 758 году в Константинополе. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с еретиками и беззаконием. Феодор даже был сослан в заточение за резкие высказывания в адрес императора Константина VI.
Позже его вернули из ссылки и дали в управление запустелый Студийский монастырь, который Феодор преобразовал в почитаемую обитель для тысячи иноков. Принятый им строгий устав позже стал основным сводом правил для многих русских монастырей. Также Церковь почитает Студита как автора ряда поучительных книг и песнопений.
Какие еще церковные праздники отмечают 24 ноября
- Собор Аланских святых;
- День памяти мучеников Виктора и Стефаниды;
- День памяти великомученика Мины Котуанского;
- День памяти мученика Викентия Валенсийского;
- День памяти священномученика Евгения Васильева.
Приметы на 24 ноября
По народному календарю 24 ноября — день Федора Студеного. На Руси считали, что в этот день наконец наступает настоящая зима.
- Иней с утра предвещает сильные морозы.
- Сильный ветер — предвестник метели.
- Снегопад в этот день указывает на теплую зиму.
Кто родился 24 ноября
Александр Масляков (1941-2024)
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Широкому зрителю Масляков запомнился прежде всего как руководитель и ведущий игры «Клуб веселых и находчивых». Также он вел программы «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «Адреса молодых» и многие другие.
Наталья Крачковская (1938-2016)
Актриса снималась во многих фильмах, которые сегодня считаются классикой советского кино. В их числе «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Покровские ворота» и многие другие. Несмотря на второстепенные роли, Крачковская порой затмевала главных героев своей харизмой и выразительной игрой.
Кто еще родился 24 ноября
- Светлана Светикова (41 год) — российская актриса и певица;
- Кэтрин Хайгл (46 лет) — американская актриса;
- Армен Григорян (64 года) — советский и российский музыкант, лидер группы «Крематорий».