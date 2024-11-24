24 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

24 ноября в России отмечают День матери, а также День работника свеклосахарной отрасли. В мире на эту дату приходятся День моржа, Международный день Библии и День эволюции. Православные сегодня вспоминают Федора Студита. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 24 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День матери

В России День матери отмечают в последнее воскресенье осени.

Впервые с попыткой утвердить это торжество выступила учительница русского языка и литературы в бакинской школе Эльмира Гусейнова. В 1988 году вместе с учениками она провела концерт на тему «Матери в русской литературе». Мероприятие широко осветили в местных газетах, так что и другие советские школы подхватили инициативу. Через 10 лет праздник закрепили в календаре на официальном уровне.

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День работника свеклосахарной отрасли

Праздник приурочен к годовщине запуска первого российского свеклосахарного завода — в ноябре 1802 года в селе Алябьево Тульской губернии произвели первые 300 пудов свекловичного сахара.

В настоящее время в России сахарную свеклу перерабатывают около 70 предприятий. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают более 200 тысяч специалистов, задействованных в отрасли.

Праздники в мире

Международный день Библии

Праздник был провозглашен в 1940 году, когда нью-йоркские бизнесмены учредили Библейскую ассоциацию. В условиях распространения фашизма и разгорающейся Второй мировой войны у людей возросла потребность в духовной поддержке. Так и появился праздник, а с 2014 года его официально отмечают в последнее воскресенье ноября.

Фото: Ben Photo / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 ноября

День моржа;

День эволюции;

Всероссийский день органа.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Феодора Студита

Святой родился в 758 году в Константинополе. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с еретиками и беззаконием. Феодор даже был сослан в заточение за резкие высказывания в адрес императора Константина VI.

Позже его вернули из ссылки и дали в управление запустелый Студийский монастырь, который Феодор преобразовал в почитаемую обитель для тысячи иноков. Принятый им строгий устав позже стал основным сводом правил для многих русских монастырей. Также Церковь почитает Студита как автора ряда поучительных книг и песнопений.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 ноября

Собор Аланских святых;

День памяти мучеников Виктора и Стефаниды;

День памяти великомученика Мины Котуанского;

День памяти мученика Викентия Валенсийского;

День памяти священномученика Евгения Васильева.

Приметы на 24 ноября

По народному календарю 24 ноября — день Федора Студеного. На Руси считали, что в этот день наконец наступает настоящая зима.

Иней с утра предвещает сильные морозы.

Сильный ветер — предвестник метели.

Снегопад в этот день указывает на теплую зиму.

Кто родился 24 ноября

Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Широкому зрителю Масляков запомнился прежде всего как руководитель и ведущий игры «Клуб веселых и находчивых». Также он вел программы «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «Адреса молодых» и многие другие.

Актриса снималась во многих фильмах, которые сегодня считаются классикой советского кино. В их числе «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Покровские ворота» и многие другие. Несмотря на второстепенные роли, Крачковская порой затмевала главных героев своей харизмой и выразительной игрой.

Кадр: фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Кто еще родился 24 ноября