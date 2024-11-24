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16:16, 24 ноября 2024Мир

Путин созвонился с Эрдоганом

Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом Тайипом. Об этом сообщил Кремль.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества и затронули ряд международных тем. «С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», — говорится в публикации. Также указано, что телефонный разговор стал продолжением беседы двух президентов в Казани 23 октября на полях саммита БРИКС.

Ранее сообщалось, что Турция начала подготовку к визиту Владимира Путина. При этом конкретные сроки поездки российского лидера еще не обозначены.

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