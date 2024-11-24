Путин созвонился с Эрдоганом

Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом Тайипом. Об этом сообщил Кремль.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества и затронули ряд международных тем. «С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», — говорится в публикации. Также указано, что телефонный разговор стал продолжением беседы двух президентов в Казани 23 октября на полях саммита БРИКС.

Ранее сообщалось, что Турция начала подготовку к визиту Владимира Путина. При этом конкретные сроки поездки российского лидера еще не обозначены.

