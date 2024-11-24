Путин созвонился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом Тайипом. Об этом сообщил Кремль.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества и затронули ряд международных тем. «С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», — говорится в публикации. Также указано, что телефонный разговор стал продолжением беседы двух президентов в Казани 23 октября на полях саммита БРИКС.
Ранее сообщалось, что Турция начала подготовку к визиту Владимира Путина. При этом конкретные сроки поездки российского лидера еще не обозначены.