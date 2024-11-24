Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии в 2025 году. Сколько составит ожидаемый срок по новому закону?

Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 22,5 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ожидаемый период накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2025 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев закон

В 2021-2024 годах ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 22 года, то есть 264 месяца.

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании данных статистики о продолжительности жизни россиян и россиянок в возрасте 60 и 55 лет соответственно. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Ранее эксперт «СберНПФ» Алла Пальшина пояснила, что, чтобы воспользоваться средствами накопительной пенсии уже в 2025 году, необходимо до 30 ноября перевести их в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Воспользоваться накопленным смогут те, кто поспешит подать заявление на перевод.

Пенсионеры смогут подтвердить свой статус по-новому

Пенсионеры в России будут получать специальные электронные удостоверения с QR-кодом, которые помогут по-новому подтверждать льготный статус. Они станут доступны с 1 июля 2025 года, рассказали в Минтруда России.

«Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение», — уточнили в ведомстве.

Так, свидетельство пенсионера в электронном формате, помимо обязательных реквизитов, предусмотренных в бумажном документе, будет содержать QR-код. При помощи приложения «Госуслуги» пенсионер сможет показать QR-код в организации и с использованием технологии верификации подтвердить свой статус.

Пенсии россиян повысят с 1 января 2025 года

Пенсии работающих и неработающих россиян повысят с 1 января 2025 года на 7,3 процента. Об этом рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года Светлана Бессараб депутат Госдумы

С 1 апреля 2025 года будет увеличена социальная пенсия на 14,75 процента.

Минфин сообщил, что проект федерального бюджета России предусматривает направление на повышение страховых пенсий более 700 миллиардов рублей. В целом, анонсировали в ведомстве, траты на соответствующие выплаты в 2025 году предусмотрены на уровне около 11 триллионов рублей.

