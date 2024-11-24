Расстрелянный в Саратовской области мужчина ехал поздравлять мать с праздником

Расстрелянный в Саратовской области механик ехал поздравлять мать с Днем матери

Расстрелянный в городе Маркс в Саратовской области автомеханик ехал поздравлять мать с Днем матери. Об этом сообщает Shot.

33-летний водитель Михаил Кутузов и 48-летний Алексей Соколовский захотели поздравить матерей. Сначала приятели заехали к родственнице Соколовского и вручили ей букет цветов. После этого мужчины поехали к матери Кутузова, но по дороге не смогли разъехаться с Land Cruiser, водителем которого оказался Рубик Акопян. Тот достал пистолет и восемь раз выстрелил по «Оке» приятелей.

Кутузов получил ранения, несовместимые с жизнью, а Соколовский попал в реанимацию. Он получил огнестрельные ранения в ключицу, бедро и грудь. По данным журналистов, врачи уже его прооперировали.

По словам близких, погибший зарабатывал на жизнь ремонтом и разборкой машин, а также воспитывал сына-второклассника.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту произошедшего инцидента.