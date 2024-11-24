По факту стрельбы в Саратовской области возбуждено уголовное дело

По факту стрельбы в Марксе Саратовской области возбуждено уголовное дело

Следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Марксе в Саратовской области. Об этом передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

«Фигурант скрылся с места преступления. На месте происшествия работают следователи», — сообщает телеканал.

Как рассказали в управлении СК, причиной инцидента стала ссора между водителями на дороге. В результате конфликта один из мужчин выстрелил в двух других. Также правоохранители подтвердили, что одному из пострадавших оказывается медицинская помощь.

Ранее стали известны подробности о пострадавших в ходе нападения в Марксе. По сообщениям местных жителей, у жертвы инцидента остался ребенок-второклассник.