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15:19, 24 ноября 2024Силовые структуры

По факту стрельбы в Саратовской области возбуждено уголовное дело

По факту стрельбы в Марксе Саратовской области возбуждено уголовное дело
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: СУ СК России по Саратовской области

Следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Марксе в Саратовской области. Об этом передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

«Фигурант скрылся с места преступления. На месте происшествия работают следователи», — сообщает телеканал.

Как рассказали в управлении СК, причиной инцидента стала ссора между водителями на дороге. В результате конфликта один из мужчин выстрелил в двух других. Также правоохранители подтвердили, что одному из пострадавших оказывается медицинская помощь.

Ранее стали известны подробности о пострадавших в ходе нападения в Марксе. По сообщениям местных жителей, у жертвы инцидента остался ребенок-второклассник.

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