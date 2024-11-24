Стали известны подробности о жертвах нападения в Марксе

Стрелявший в мужчин в городе Маркс Саратовской области предварительно заранее выбирал жертв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Нападавший в Марксе предварительно заранее выбрал жертв. Он стрелял в двух мужчин», — сообщили авторы канала.
Как сообщается, жертвой нападения стал один человек, еще один госпитализирован. По сообщениям местных жителей, у жертвы инцидента остался ребенок-второклассник.
Ранее в Марксе неизвестный устроил стрельбу, а затем скрылся с места преступления на автомобиле. В Саратовской области объявлен план «Перехват».