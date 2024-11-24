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14:55, 24 ноября 2024Россия

Стали известны подробности о жертвах нападения в Марксе

Shot: стрелявший в мужчин в Саратовской области заранее выбирал жертв
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Стрелявший в мужчин в городе Маркс Саратовской области предварительно заранее выбирал жертв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Нападавший в Марксе предварительно заранее выбрал жертв. Он стрелял в двух мужчин», — сообщили авторы канала.

Как сообщается, жертвой нападения стал один человек, еще один госпитализирован. По сообщениям местных жителей, у жертвы инцидента остался ребенок-второклассник.

Ранее в Марксе неизвестный устроил стрельбу, а затем скрылся с места преступления на автомобиле. В Саратовской области объявлен план «Перехват».

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