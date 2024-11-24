В российском регионе произошла стрельба по людям

В Саратовской области произошла стрельба по людям

В Саратовской области произошла стрельба по людям. Об этом сообщает Shot.

В городе Маркс нападавший передвигался на автомобиле, а затем скрылся с места преступления. В российском регионе объявлен план «Перехват».

Очевидцы уточнили, что слышали выстрелы недалеко от местного парка Победы. По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил ранения. Нападавшего ищут.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском двое мужчин устроили разборку со стрельбой в торговом центре (ТЦ) «Мегамарт» из-за словесного конфликта.