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14:00, 21 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о разборках со стрельбой в российском торговом центре

В Каменске-Уральском двое мужчин устроили стрельбу из-за словесного конфликта
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Двое мужчин устроили разборки со стрельбой в российском торговом центре и попали на видео

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Каменске-Уральском двое мужчин устроили разборку со стрельбой в торговом центре (ТЦ) «Мегамарт» из-за словесного конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным правоохранителей, двое молодых мужчин поссорились из-за неприязненных отношений, после чего один из них достал нож и ударил оппонента в живот. Тот достал травматическое оружие и выстрелил в нападавшего.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.
 
О разборках со стрельбой в торговом центре города стало известно 21 ноября. Драку на мобильный телефон сняли другие посетителя ТЦ.

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