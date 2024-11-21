Двое мужчин устроили разборки со стрельбой в российском торговом центре и попали на видео

В Каменске-Уральском двое мужчин устроили разборки со стрельбой в ТЦ «Мегамарт»

В Каменске-Уральском двое мужчин устроили разборки со стрельбой в торговом центре (ТЦ) «Мегамарт» и попали на видео. Двое мужчин устроили разборки со стрельбой в торговом центре (ТЦ) «Мегамарт» в Каменске-Уральском. Соответствующие кадры опубликовал «360.ru» в своем Tеlеgram-канале.

Разборку сняли на мобильный телефон очевидцы. На видеозаписи показано, как двое мужчин дерутся в торговом центре. Спустя некоторое время к ним подбежал силовик и разнял.

По информации канала, в результате драки один из дебоширов был ранен ножом, второй получил огнестрельное ранение. Причина конфликта пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что территория ТЦ оцеплена силовиками.