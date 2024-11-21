Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 21 ноября 2024Силовые структуры

Двое мужчин устроили разборки со стрельбой в российском торговом центре и попали на видео

В Каменске-Уральском двое мужчин устроили разборки со стрельбой в ТЦ «Мегамарт»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В торговом центре российского города произошла стрельба

В Каменске-Уральском двое мужчин устроили разборки со стрельбой в торговом центре (ТЦ) «Мегамарт» и попали на видео. Двое мужчин устроили разборки со стрельбой в торговом центре (ТЦ) «Мегамарт» в Каменске-Уральском. Соответствующие кадры опубликовал «360.ru» в своем Tеlеgram-канале.

Разборку сняли на мобильный телефон очевидцы. На видеозаписи показано, как двое мужчин дерутся в торговом центре. Спустя некоторое время к ним подбежал силовик и разнял.

По информации канала, в результате драки один из дебоширов был ранен ножом, второй получил огнестрельное ранение. Причина конфликта пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что территория ТЦ оцеплена силовиками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Раскрыты подробности о разборках со стрельбой в российском торговом центре
      Последние новости

      Россия сменила тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS. Что ждет Украину?

      Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем

      Польша вернула на аэродромы поднятые из-за тревоги на Украине истребители

      Россиянка заявила в полицию о детской порнографии после прочтения комиксов

      Захарова раскрыла подробности поступившего ей во время брифинга звонка

      Перечислены самые необычные покупки россиян в дни распродаж

      В Киеве отказались считать решающим разрешение на удары ATACMS

      Рост мировых цен на нефть объяснили

      Семейную пару осудили за сожжение родственника и его соседа в российском регионе

      В России продали максимальное количество премиальных автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше