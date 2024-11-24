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02:53, 24 ноября 2024Бывший СССР

Украинка набросилась с кулаками на военкома и попала на видео

«Страна.ua»: в Ровенской области украинка набросилась на сотрудника ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Видео: Telegram-канал «Страна.ua»

В Костополе Ровенской области украинка набросилась на сотрудника территориального центра комплектования (аналог военкомата), инцидент попал на видео, которое опубликовала «Страна.ua».

Женщина пыталась открыть дверь припаркованной возле здания ТЦК микроавтобуса, военком оттащил ее и дал возможность автомобилю уехать. После этого украинка начала кидаться на мужчину в форме с кулаками, пыталась пнуть его.

Женщина оскорбляла сотрудника ТКЦ, называла «скотиной» и желала ему оказаться под пулями. Военком на провокации не отвечал, он попытался оттеснить нападающую и скрылся в здании. Издание отмечает, что за день до этого «военный помогал затолкать кого-то в бус — вероятно, родственника женщины».

Ранее в городе Полонное Хмельницкой области мужчина предложил сотрудникам патруля ТЦК взятку в 200 долларов и залил их слезоточивым газом после отказа от денег.

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