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23:29, 24 ноября 2024Мир

В США объяснили опасения из-за близости Маска к Трампу

Politico: близкий к Трампу Маск создаcт монополию в космической отрасли США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Близость американского миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска к победившему на выборах президента США Дональду Трампу вызывает опасения. Об этом сообщает газета Politico.

Как объясняется в статье, Маск может получить миллиарды долларов от государства для своей компании, тем самым подстроив космическую гонку в свою пользу и создав монополию в частной космической отрасли. «Последствия их отношений с Трампом могут определить следующую главу частного освоения космоса, и космическая отрасль пытается понять, как Маск может вытеснить конкурентов или поставить своих союзников на влиятельные государственные должности, включая должность главы НАСА», — отмечает издание.

Ранее Илон Маск рассказал о своей роли в принятии решений по назначениями в кабинет избранного президента США Дональда Трампа.

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