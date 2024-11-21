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00:23, 21 ноября 2024Мир

Маск высказался о своей роли в принятии решений по кабинету Трампа

Маск: все решения по кабинету принимает Трамп
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Илон Маск и Дональд Трамп

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell / Reuters

Предприниматель Илон Маск в соцсети X рассказал о своей роли в принятии решений по назначениями в кабинет избранного президента США Дональда Трампа.

«Для ясности, хотя я высказал свое мнение о некоторых кандидатах в кабинет, многие выборы происходят без моего ведома и решения на 100 процентов принадлежат президенту», — говорится в сообщении.

Маск назвал Трампа «отличным парнем с прекрасным чувством юмора». «Я ни разу не видел, чтобы он сделал что-то плохое», — заявил предприниматель.

Ранее Politico сообщило, что команда избранного президента США Дональда Трампа в частном порядке жалуется на то, что в его резиденции в Мар-а-Лаго не так давно появился новый гость — Илон Маск, и они проводят вместе столько времени, что будто «не могут насытиться друг другом».

Сотрудники избранного президента опасаются, что Маск пытается оказать на него влияние ради собственных финансовых и политических интересов. При этом сами обозреватели отмечают, что Трамп явно демонстрирует то, что влияние его нового друга «простирается лишь до определенного предела» и не выходит за рамки того, что сам политик наметил в своей будущей программе президентства.

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