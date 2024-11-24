Боец ВСУ Деркач: Киев потеряет подконтрольные ему части территории ДНР до зимы

Командир взвода батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Деркач рассказал, что российские военные могут полностью освободить подконтрольные Киеву части территории Донецкой народной республики (ДНР) еще до начала зимы. Его интервью размещено на YouTube-канале издания «Online.ua».

По мнению украинского военного, до конца месяца Киев утратит подконтрольные ему части территории ДНР, после чего между РФ и Украиной начнутся переговоры и, возможна, произойдет заморозка конфликта. При этом он выразил уверенность в том, что, несмотря на неутешительный прогноз, бойцам ВСУ не стоит сдаваться и следует дать противнику как можно более серьезный отпор.

«Меня мотивируют родные, нужно бороться, чтобы не воевать на западной, центральной Украине, в Днепре», — заключил Деркач.

Ранее военнопленный Владимир Молозин заявил, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) учат стрелять по видео с YouTube. По его словам, таким образом его бригада, обучавшаяся в Польше, изучала стрельбу из СПГ-9 «Копье» по видео из интернета.