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06:02, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

Мужчина зашел в туалет и наткнулся на незваного гостя

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @mildlyinfuriating / Reddit

Пользователь Reddit с ником Known-Pop-8355 опубликовал фотографии незваного гостя, которого обнаружил его отец, когда зашел в туалет. Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения в сети: многие комментаторы признались, что не хотели бы наткнуться на подобное.

На снимках можно увидеть краба, ползущего по дну унитаза. «Мой отец проснулся и увидел канализационного краба в туалете», — написал автор поста и уточнил, что он с семьей живет в стране с тропическим климатом.

«Сегодня я узнал, что существуют канализационные крабы. Теперь у меня появилась новая фобия», «Если бы такое произошло со мной, то я бы сильно испугался», «Это настоящий кошмар», — отреагировали на пост комментаторы. «Будьте помягче с ним, он повидал немало дерьма», — поиронизировал еще один участник обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал об одном требовании для сотрудников, которое он увидел в туалете на работе. В комментариях назвали это правило неприемлемым.

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