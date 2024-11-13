Парень показал одно туалетное требование на работе и возмутил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Critterteeth показал на портале одно требование для сотрудников, которое он увидел в туалете на работе. В комментариях сочли увиденное неприемлемым и возмутились.

Рядом с зеркалом в туалете парень обнаружил информационное объявление. «Телефоны в туалете запрещены. Если вы находитесь в туалете больше десяти минут, менеджер проведет специальный обонятельный тест. Если он почует что-то, кроме запаха №2, о вас сообщат», — гласило требование.

«У этого менеджера самая дерьмовая на свете работа», «Надеюсь, это розыгрыш», «Я не врач, но, думаю, дисциплинарные взыскания не будут эффективны в борьбе с запорами», «Как думаете, менеджер укажет эти обязанности в своем резюме?», «Это безумие», — высказались пользователи сети.

Комментаторы сочли подобное требование противозаконным и неприемлемым. Также, по их мнению, менеджер, который выполняет подобные обязанности, может быть подлым человеком.

Ранее парень рассказал на Reddit, как посетил туалет друга и узнал о нем неприятную правду. Комментаторы предложили автору поста узнать, нет ли у приятеля проблем со здоровьем.