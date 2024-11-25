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14:41, 25 ноября 2024Мир

На Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине после применения «Орешника»

Меркурис: после применения «Орешника» наступил новый этап конфликта на Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После применения Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» наступил новый этап конфликта на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, это стало важнейшей революцией. «Я думаю, это меняет всю технологию ведения войны», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что такие ракеты невозможно перехватить ни украинскими, ни западными системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее американский морпех Брайан Берлетик отметил, что российский удар «Орешником» по Украине должен был стать доходчивым предупреждением для глухих и недальновидных западных политиков. Он добавил, что нынешняя агрессивная политика НАТО может продолжиться до тех пор, пока альянс на собственном опыте не ощутит, к каким негативным последствиям привели его необдуманные действия.

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