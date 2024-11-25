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06:15, 25 ноября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о предавших его группу командирах

Пленный ВСУ Залесский заявил о брошенных командирами раненых мобилизованных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командование бросило на поле боя группу мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Александр Залесский.

По его словам, их группа вступила в бой в районе села Галицыновка Донецкой народной республики (ДНР) и понесла потери. Военные оказали друг другу медицинскую помощь и запросили эвакуацию. Прибыв на точку, они увидели, что там их никто не ждал. «Никто за нами и близко не собирался ехать… В общем своих не дождались и приняли единогласное решение — сдаться», — поведал боец.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что солдат учат стрелять по видео на YouTube. Его мобилизовали в 152 бригаду ВСУ, после чего направили в Польшу, где находилась база обучения военных.

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