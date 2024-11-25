Полыхающую после взрыва подмосковную многоэтажку сняли на видео

Shot опубликовал видео с полыхающей после взрыва многоэтажкой в Жуковском

В сети появилось видео с полыхающей после взрыва многоэтажкой в подмосковном Жуковском. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На снятых очевидцами кадрах видно горящую на 12-м этаже здания квартиру, из окон которой вырываются языки пламени. Возле здания стоят машины пожарной службы и полиции.

О взрыве в многоэтажке на улице Осипенко в Жуковском стало известно 25 ноября. Помимо полыхающей квартиры, повреждение получило жилье на 13-м и 14-м этажах здания. Причина инцидента пока неизвестна. Сообщалось, что жильцы дома выбежали на улицу. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в однокомнатной квартире на втором этаже дома на улице Павла Корчагина в Москве взорвался электрокамин. В этот момент в помещении находилась школьница, которая смогла добраться до соседей и попросить вызвать экстренные службы. У ребенка зафиксировали ожоги.