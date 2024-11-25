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16:03, 25 ноября 2024Культура

Пригожин раскрыл потраченную на Валерию многомиллионную сумму

Пригожин заявил, что потратил на Валерию 30 миллионов рублей за квартал
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Муж певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин раскрыл, сколько он тратит на супругу. Об этом он рассказал в ходе шоу «Сплетни-шейкер» на «Муз-ТВ».

«30 миллионов мы потратили за квартал. Все, что у меня есть, я расходую на Валерию. Абсолютно, каждую копеечку. Я на себя вообще ничего не трачу. К тому же у меня шестеро детей, два внука, еще третий скоро появится», — заявил медиаменеджер.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал данные об иске на сумму свыше полумиллиона долларов к сыну его супруги Арсению Шульгину.

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