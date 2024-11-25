Пригожин раскрыл потраченную на Валерию многомиллионную сумму

Пригожин заявил, что потратил на Валерию 30 миллионов рублей за квартал

Муж певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин раскрыл, сколько он тратит на супругу. Об этом он рассказал в ходе шоу «Сплетни-шейкер» на «Муз-ТВ».

«30 миллионов мы потратили за квартал. Все, что у меня есть, я расходую на Валерию. Абсолютно, каждую копеечку. Я на себя вообще ничего не трачу. К тому же у меня шестеро детей, два внука, еще третий скоро появится», — заявил медиаменеджер.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал данные об иске на сумму свыше полумиллиона долларов к сыну его супруги Арсению Шульгину.