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15:54, 20 октября 2024Культура

Пригожин высказался об иске к сыну супруги на сумму свыше полумиллиона долларов

Продюсер Пригожин об иске к сыну Валерии: стороны урегулировали спор

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Муж певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием StarHit прокомментировал данные об иске на сумму свыше полумиллиона долларов к сыну его супруги Арсению Шульгину. Он пояснил, что это гражданско-правовое дело и, по его информации, стороны уже урегулировали спор.

«Арсений предприниматель. Гражданско-правовые отношения выясняются у бизнесменов часто, странно из этого делать новость. Насколько мне известно — вопрос закрыт», — прояснил он появившуюся информацию, отметив, что ситуация специально была кем-то раздута в СМИ, хотя на самом деле в ней нет ничего серьезного.

Ранее сообщалось, что иск к Шульгину подал бизнесмен Валентин Демчук. Предприниматель попросил московский суд взыскать с младшего сына Валерии по договору займа более 587 тысяч долларов.

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      Анастасия Алимпиева
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