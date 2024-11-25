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16:53, 25 ноября 2024Экономика

Россиян обвинили в вымогательстве при строительстве частных домов

Глава Федерации ИЖС Усманов: наблюдается рост потребительского экстремизма
Мария Черкасова

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Глава Федерации индивидуального жилищного строительства Рамиль Усманов заявил о росте «потребительского экстремизма» в сфере частного домостроения, сообщает РИА Новости.

По его словам, покупатели злоупотребляют положениями законодательства о правах потребителей в корыстных целях, а «экстремизм» растет в промышленных масштабах: клиенты шантажируют строительные компании и вымогают у них деньги.

Виноваты в происходящем, по словам Усманова, юридические компании, которые учат клиентов, как после заключения договора подряда они могут вернуть 100 или даже 200 процентов стоимости дома. Возможностью подобного юридического вмешательства сопровождается каждая третья сделка в Московском регионе.

Раньше подобное наблюдалось на рынке многоквартирных домов, но вопрос был решен, теперь же юридические компании «накинулись» на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

За последние 12 месяцев участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) под Москвой резко подорожали — цена сотки земли выросла на 28 процентов, до 425 тысяч рублей. Сильнее всего подорожала земля в районах вдоль Киевского шоссе: участки на этом направлении выросли в цене на 63 процента, до 960 тысяч рублей за сотку, а также на Калужском направлении (плюс 50 процентов, до 1 миллиона рублей за сотку), вдоль Минского шоссе (плюс 44 процента, до 459 тысяч рублей).

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