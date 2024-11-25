Россиян предупредили об опасных последствиях слива кипятка в раковину

Эксперт Васильев: слив кипятка в раковину наносит непоправимый ущерб водопроводу

Слив кипятка в раковину наносит непоправимый ущерб водопроводной системе. Об опасных последствиях этой привычки россиян предупредил строительный эксперт, гендиректор «Главснаб» Федор Васильев в беседе с NEWS.ru.

Специалист объяснил, что часть элементов водопровода сделана из пластичных материалов, которые не выдерживают высоких температур. «Кипяток хорошо растворяет жировые отложения, но наносит непоправимый вред водопроводу. (...) Сифон, трубы, фитинги часто делаются из ПВХ, который под воздействием нагрева свыше 60 градусов размягчается и не возвращается в исходную форму. Холодная вода приводит к сжатию материала и к повторной деформации», — поделился информацией Васильев.

Помимо этого, он отметил, что частые перепады температур чреваты образованием трещин, что приближает замену труб, а также скорым износом уплотнителей из резины, которые отвечают за герметичность соединений. Наконец, добавил эксперт, кипяток опасен тем, что он разрушает эмаль, покрывающую керамические раковины, а сантехнику из пластика очень горячая вода способна попросту расплавить. «Чтобы слить кипяток в раковину безопасно, дайте жидкости остыть буквально 5–7 минут или смешайте ее с холодной водой», — заключил Васильев.

Ранее в ноябре эксперты назвали дешевые способы, помогающие вернуть кухонной раковине первоначальный вид.