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08:23, 25 ноября 2024Экономика

Российский посол оценил влияние санкций на торговлю с Турцией

Посол Ерхов: американские санкции затрудняют торговлю Турции и России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Американские санкции негативно влияют на торговлю России и Турции. Об этом в интервью изданию Ekonomim рассказал российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, несмотря на нарастающее санкционное давление, двусторонняя торговля продолжается. Дипломат, однако, подчеркнул, что США и Европейский союз (ЕС) «кошмарят» турецкий бизнес на предмет соблюдения санкций.

«Американские санкции работают, всячески затрудняя нашу двустороннюю торговлю. Остаются в значительной степени заблокированными банковские переводы. Думаю, что по итогам года российско-турецкая торговля "просядет"», — сказал Ерхов.

Ранее Италия стала главным торговым партнером России среди стран Евросоюза, обогнав лидировавшую в списке в течение шести месяцев Германию. Товарооборот с ФРГ составил 720 миллионов евро, с Францией — 469 миллионов.

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