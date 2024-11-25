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07:49, 25 ноября 2024Экономика

Назван главный торговый партнер России в Европе

РИА Новости: главным торговым партнером РФ в странах ЕС в сентябре стала Италия
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Италия в сентябре 2024 года стала главным торговым партнером России среди стран Евросоюза, обогнав лидировавшую в списке в течение шести месяцев Германию. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Как следует из названных аналитиками показателей, торговля РФ с южноевропейской страной выросла на четверть, до 768 миллионов евро, из которых 427,1 миллиона пришлось на итальянские поставки на отечественный рынок. Товарооборот с ФРГ составил 720 миллионов евро, с Францией — 469 миллионов.

В топ-5 российских торговых партнеров в первом осеннем месяце также вошли Венгрия (451 миллион евро) и Нидерланды (437 миллионов). При этом наибольший рост в этой сфере показала Бельгия, нарастившая обмен товарами с Россией на 60 процентов, до 419 миллионов.

Крупнейшими импортерами российской продукции в сентябре помимо Италии стали также Венгрия и Словакия, закупающие, в частности, нефть из РФ. Больше всего собственной продукции в Россию поставила за месяц Германия.

В сентябре доля удобрений из России в закупках европейцев достигла максимальных с марта 2022 года 32,1 процента. Тремя месяцами ранее сообщалось, что товарооборот РФ и ЕС упал до минимальной отметки с сентября 1999 года.

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