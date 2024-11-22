Доля удобрений из России в закупках европейцев достигла максимума за 2,5 года

РИА Новости: доля удобрений из РФ в закупках ЕС достигла максимума за 2,5 года

Доля России в импорте удобрений ЕС достигла в сентябре максимальных с марта 2022 года 32,1 процента. Об этом со ссылкой на анализ данных Евростата сообщает РИА Новости.

РФ сохраняет статус крупнейшего поставщика удобрений в страны сообщества, за месяц нарастив долю на 2,9 процентного пункта, до рекордного за 2,5 года уровня. В топ-3 вслед за отечественным бизнесом на этих рынках входят также Марокко (18 процентов поставок) и Египет (13 процентов).

Отмечается, что в целом Евросоюз в начале осени сократил импорт удобрений на 14,5 процента. Российские поставки просели не столь заметно — на шесть процентов, до 162,8 миллиона евро, что и позволило увеличить их долю.

На фоне этого в четверг, 21 ноября, на заседании Совета ЕС по внешней торговле анонсировали предложения о введении импортных пошлин на аграрную продукцию, а также удобрения из России и Белоруссии, в производстве которых используется природный газ.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал опасными такие предложения, уточнив, что подобные меры могут нанести ущерб интересам самих членов ЕС, поэтому решения по ним следует принимать не простым голосованием, а на основе консенсуса. Его слова приводит ТАСС.

Рост поставок российских удобрений, ставший заметным в первой половине текущего года ранее объясняли тем, что они оказались для европейцев выгоднее их собственного производства из-за слишком дорогого газа.