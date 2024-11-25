СДПГ выбрала кандидата на пост канцлера Германии

СДПГ выдвинула кандидатуру Шольца на пост канцлера Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца в качестве кандидата на этот пост. Об этом сообщает Reuters.

«Исполнительный комитет правящей партии социал-демократов единогласно проголосовал за кандидатуру Шольца на пост канцлера на предстоящих внеочередных выборах в Германии. Это дает ему шанс переизбраться на второй срок, несмотря на распад "светофорной" коалиции», — передает агентство.

21 ноября министр обороны Германии Борис Писториус решил снять свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ от СДПГ. Как отмечает Reuters, это решение принесло «некоторое облегчение после недель неопределенности» относительно того, примет ли он участие в выборах, которые должны состояться уже в феврале 2025 года.