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15:30, 25 ноября 2024Мир

СДПГ выбрала кандидата на пост канцлера Германии

СДПГ выдвинула кандидатуру Шольца на пост канцлера Германии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца в качестве кандидата на этот пост. Об этом сообщает Reuters.

«Исполнительный комитет правящей партии социал-демократов единогласно проголосовал за кандидатуру Шольца на пост канцлера на предстоящих внеочередных выборах в Германии. Это дает ему шанс переизбраться на второй срок, несмотря на распад "светофорной" коалиции», — передает агентство.

21 ноября министр обороны Германии Борис Писториус решил снять свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ от СДПГ. Как отмечает Reuters, это решение принесло «некоторое облегчение после недель неопределенности» относительно того, примет ли он участие в выборах, которые должны состояться уже в феврале 2025 года.

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