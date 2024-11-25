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16:46, 25 ноября 2024Мир

Во Франции призвали к протестам из-за планов направить европейские войска на Украину

Филиппо: возможная отправка войск на Украину будет означать третью мировую войну
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Возможная отправка европейских войск на Украину будет означать начало третьей мировой войны и против нее нужно протестовать. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Тwitter).

«"Военно-сухопутная операция под руководством Франции и Великобритании": собачонки американского глубинного государства, которые прольют за нее свою кровь вместе с Польшей и Прибалтикой», — написал политик.

Филиппо добавил, что ни один французский солдат не должен пасть и подобное решение будет большой ошибкой. Он также добавил, что все новости подобного характера «ошеломляют».

Ранее газета Le Monde сообщала, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. В частности, этот вопрос обсуждается президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. При этом их идея не находит поддержки у ряда других стран, включая Германию.

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