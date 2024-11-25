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09:39, 25 ноября 2024Из жизни

Женщина родила тройню и забыла об этом

В США женщина родила тройню, пережила клиническую смерть и забыла о родах
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина из США, которая была беременна тройней, временно потеряла память после родов. Об этом пишет TODAY.com.

30-летняя Мариса Кристи приехала в больницу на последнем месяце беременности, чтобы ей сделали запланированное кесарево сечение. Операция шла по плану, врачи уже извлекли трех дочерей Кристи и положили ей на живот, чтобы обрезать пуповины, когда у матери внезапно начались конвульсии и ее сердце остановилось. Как выяснилось, у женщины произошла эмболия амниотической жидкости (ЭАЖ). Это редкое состояние, при котором амниотическая жидкость — жидкость, окружающая ребенка в утробе женщины во время беременности, — попадает в кровь вскоре после родов и вызывает аллергическую реакцию. В 80-85 процентах случаев такое осложнение смертельно.

Врачи начали реанимационные мероприятия, а затем подключили женщину к ЭКМО — системе искусственного жизнеобеспечения. Они сделали это, чтобы избежать повреждения мозга. Всего Кристи провела 45 минут в состоянии клинической смерти. Медикам пришлось перелить ей большой объем крови, чтобы избавиться от аллергена. Кристи очнулась лишь спустя неделю. Но после всего, что ей пришлось пережить, она не узнала тройняшек. Женщина забыла о родах, и ей казалось, что это не ее дети. Стараниями врачей со временем Кристи установила с дочерьми материнскую связь.

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