В Красноярском крае в загоне со свиньями нашли тело 17-летней школьницы

В загоне для свиней в селе Ушанка под Красноярском неожиданно нашли 17-летнюю девушку без признаков жизни. На ее теле оказались многочисленные укусы животных.

23 ноября одиннадцатиклассница пришла кормить скот в хозяйственную постройку во дворе своего дома. В это время ее родители были в Красноярске.

Ближе к ночи знакомый школьницы нашел ее в загоне со свиньями с ранами на голове и по всему телу. Насколько известно, это оказались укусы животных. Россиянин позвал на помощь соседей, но спасти девушку так и не смогли.

Уже начато расследование дела по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

На девушку могли напасть сначала быки, а потом свиньи

По данным Baza, причиной смерти 17-летней школьницы стала кровопотеря. В загоне ее сначала могла сбить с ног свиноматка. Местная жительница, как уточняет издание, ударилась головой и потеряла сознание. После этого на девушку набросились остальные свиньи и начали ее разрывать. У россиянки была повреждена бедренная артерия левой ноги, что привело к кровотечению.

Подобная версия была высказана и родителями школьницы. Также они отметили, что свиноматка всегда была злой и агрессивной.

В то же время о новых обстоятельствах в деле уже сообщило региональное управление Следственного комитета России. В ведомстве подтвердили, что школьница не выжила из-за обильной кровопотери после укусов животных. При этом сначала на нее напали не свиньи, а быки.

Как отметили правоохранители, вероятно, два быка вышли в коридор загона, где стояла 17-летняя школьница, и один из них успел ударить ее рогом по голове. На фоне этого она потеряла сознание. Затем же на нее «напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов».

Инциденты с домашними животными были и до этого

В мае 2023 года под Омском работник, ухаживающий за скотом, не выжил после того, как корова ударила копытом по стене. В молочном комплексе «Кутузовское» развалилась часть постройки, придавившая мужчину. Момент происшествия видели два свидетеля, подтвердившие, что корова била копытом.

Позже в городе Мыски коровы напали на 64-летнюю местную жительницу с детьми 4 и 16 лет. В итоге четырехлетний ребенок оказался в больнице. Момент, когда животное бьет копытом российскую пенсионерку и пытается ее забодать, попал на видео.

Позже, в 2024-м, сторожевой пес растерзал маленькую девочку во дворе жилого дома в Кемеровской области. В ноябре также появились данные о том, что в городе Сегежа бездомные собаки нанесли серьезные повреждения 13-летней девочке.