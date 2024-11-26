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18:42, 26 ноября 2024Бывший СССР

Глава МИД Эстонии рассказал о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил о важности выполнения решений МУС по Нетаньяху
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Cohen / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна рассказал о важности исполнения решений Международного уголовного суда (МУС) после выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Его слова передает РИА Новости.

«Мы являемся членами МУС и должны отстаивать международный мир, основанный на правах (...) Мое послание заключается в том, что суд независим», — заявил Цахкна.

По его словам, исполнение судебных решений не должно быть выборочным, и Эстония не должна вмешиваться в них на политическом уровне.

Ранее в Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что в республике арестуют Нетаньяху в случае его визита.

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