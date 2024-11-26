Глава МИД Эстонии рассказал о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил о важности выполнения решений МУС по Нетаньяху

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна рассказал о важности исполнения решений Международного уголовного суда (МУС) после выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Его слова передает РИА Новости.

«Мы являемся членами МУС и должны отстаивать международный мир, основанный на правах (...) Мое послание заключается в том, что суд независим», — заявил Цахкна.

По его словам, исполнение судебных решений не должно быть выборочным, и Эстония не должна вмешиваться в них на политическом уровне.

Ранее в Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что в республике арестуют Нетаньяху в случае его визита.