Кадыров показал боевую работу «Ахмата» в Харьковской области

Кадыров показал удары по позициям ВСУ в Харьковской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боевой работы спецназа Ахмат по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Видеоролик он опубликовал в Telegram.

На кадрах продемонстрирован сброс беспилотником боеприпасов в окопы с украинскими солдатами. В частности, на видео попало тело одного из бойцов, оставшееся лежать в лесопосадке после одного из предыдущих сбросов.

Кадыров сообщил, что российскими бойцами был уничтожен подвезенный солдатам противника боекомплект. Он похвалил военнослужащих и заявил, что гордится ими.

Ранее Кадыров рассказал о бойце с позывным Хохол, подразделение которого наводит страх на бойцов ВСУ. Мужчина добровольно решил участвовать в спецоперации и прошел подготовку в Чечне.