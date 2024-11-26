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06:19, 26 ноября 2024Мир

Лавров заявил о стремлении НАТО к глобальному контролю

Глава МИД Лавров заявил, что в интересах НАТО контроль над всей Евразией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» заявил о стремлении НАТО к глобальному контролю. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, альянс декларирует глобальный размах в обеспечении своей безопасности и стремится к контролю над всей Евразией. Он отметил, что НАТО создавалась для того, чтобы оборонять территорию своих членов. «Обещали нам не расширять альянс. Расширяли», — подчеркнул глава ведомства.

Лавров добавил, что такая позиция НАТО объясняется попыткой поставить под свой контроль экономические процессы.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал производить больше оружия для нанесения ударов вглубь России на случай продолжения кризиса между Киевом и Москвой. По его мнению, это станет страховкой на случай, если РФ решится атаковать альянс.

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