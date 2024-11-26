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11:38, 26 ноября 2024Силовые структуры

Напавшего с ножом на полицейских россиянина арестовали

В Приморье суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Приморском крае суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, россиянин будет находиться в СИЗО два месяца.

Вечером 23 ноября мужчина напал на правоохранителей, нанеся два ножевых ранения одному сотруднику и ударив рукой в голову другого. Полицейские приехали на вызов и исполняли должностные обязанности.

Отмечается, что обвиняемый находился под административным надзором. Теперь против него возбуждено дело по части 1 статьи 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Россиянину грозит до 20 лет колонии.

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